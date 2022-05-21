الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الاثنين

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يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد غد الاثنين بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وتأتي الزيارة في إطار مواصلة سياسة دبلوماسية الجوار التي ينتهجها الرئيس الايراني لتنمية التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع الدول الجارة،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية في موقعها الإلكتروني .

ويتضمن جدول أعمال زيارة الرئيس الايراني عقد اجتماع رسمي مع سلطان عمان في قصر العلم والتوقيع على عدة وثائق تعاون اضافة الى عقد لقاء مع الايرانيين المقيمين في هذا البلد واجتماع اخر مع التجار ورجال الاعمال العمانيين .

وهذه الزيارة هي خامس زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الإيراني منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية قبل نحو 9 اشهر .

وذكرت بعض التقارير أن وفدا يضم 50 شخصا من التجار ورجال الأعمال الإيرانيين قد زاروا سلطنة عمان الاسبوع الماضي لتوفير الأرضية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسلطنة عمان.