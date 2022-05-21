أنهى النادي الأهلي، اتفاقه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الغريم التقليدي الزمالك، للانضمام للأحمر، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

ورفض بن شرقي، العديد من العروض التي قدمت من قبل إدارة الزمالك لتجديد عقده، الذي ينتهي 30 يونيو المقبل، بعدما طالب بوجود شرط جزائي يتيح له الرحيل في أي وقت مقابل 500 ألف دولار وهو ما رفضه رئيس الأبيض.

وأكد مصدر مقرب من بن اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": «بن شرقي يفكر في التوقيع على عقود الانضمام للأهلي، بعدما تم الاتفاق مع وكيله على المقابل المادي، خلال الأيام الماضية».

وأوضح: «اللاعب يرى أن فرصته في الأهلي أفضل، في ظل امتلاكه لعرضين من الإمارات وآخر من السعودية».

وشدد: «بن شرقي يفضل عرض الأهلي، بسبب مطالب الأندية الأخرى تواجده في فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو ما سيكون مستحيلا بعد تغيير موعد نهاية الموسم في مصر إلى 30 أغسطس المقبل».

وأتم المصدر: «الأهلي أبدى ترحيبه الشديد بتواجد اللاعب، وهناك مفاوضات مكثفة من أجل إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بين مسؤولي الأحمر ووكيله حول المقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعب في الموسم».