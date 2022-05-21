يورو نيوز: هزيمة الحكومة الأسترالية المحافظة في الانتخابات التشريعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هزم الائتلاف المحافظ الحاكم بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون في الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت، في أستراليا، وفق تقديرات وسائل إعلام بعد فرز حوالي نصف الأصوات.

ويبدو أن حزب العمال بزعامة أنتوني ألبانيزي في طريقه لتشكيل الحكومة، وفق تقديرات التلفزيون الوطني "إيه بي سي"، لكنه لم يؤكد بعد حصوله على مقاعد كافية في مجلس النواب لتشكيل أغلبية برلمانية بمفرده، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

وبدوره، أقر زعيم الائتلاف المحافظ الحاكم ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يقر بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية في أستراليا.

وأدلى الأستراليون، اليوم السبت، بأصواتهم لانتخاب أعضاء برلمانهم الجديد.

واختار الناخبون وعددهم نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدًا في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات. كما تشمل الانتخابات تجديد 40 مقعدًا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة ست سنوات.

وسيكون الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بالأغلبية في مجلس النواب مسؤولا تلقائيا عن تشكيل الحكومة.