أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن متحور فيروس كورونا الجديد «FLiRT »؛ لم يصل إلى مصر حتى الآن، على الرغم من انتشاره في بعض الدول الأوروبية والأمريكية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن المتحور الجديد أكثر قدرة على الانتشار ويصيب عددا كبيرا للغاية من الأشخاص، مشيرا إلى أن أعراضه تشابه أعراض البرد والجهاز التنفسي العلوي من الزكام والرشح والصداع وارتفاع الحرارة واحتقان الحلق والكحة الشديدة.

وشدد على أن فيروس كورونا لم ينته، بل يواجه سلسلة من التحورات التي تجعله أضعف في القوة لكن أقوى في الانتشار، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد أعراض كورونا من فيروس البرد، لا سيما وأن جميع الأعراض متشابهة.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من العدوى التنفسية؛ لا تعالج ببروتوكولات خاصة، موضحا أن التعافي يكون بالراحة وشرب السوائل وفيتامين سي وخافض الحرارة، دون مضادات حيوية أو بروتوكولات خاصة للعلاج.

ونصح بزيارة الطبيب في حال استمرار ارتفاع الحرارة لأكثر من 3 أيام، والإصابة بكحة شديدة أو صعوبة في التنفس، خاصة لدى كبار السن والأطفال، محذرا من أن فصل الربيع موسم يشهد تقلبات جوية وانتشار العدوى التنفسية والمعوية؛ نتيجة موجة الطقس السيئ وارتفاع الحرارة.