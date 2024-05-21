وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتأهله إلي دور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة

هنا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة بفوزة على نظيره البورندي بنتيحة 10-2 في المباراة الثانية للمنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 وحتى27 مايو الجاري على ملاعب القطامية ببتروسبوت .

وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب منتخب مصر عبدالله مصطفى، وكان منتخب مصر قد تعادل سلبياً امام منتخب نيجيريا في افتتاح مشوار المنتخبين بالبطولة.

وبذلك ضمن منتخب الفراعنة التأهل لدور الثمانية بعدما جمع منتخبنا 4 نقاط من الفوز على بورندي والتعادل أمام نيجيريا سلبياً.

ويتكون المنتخب الوطني من 15 لاعبا وهم : في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد، خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد، خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن ، الهجوم : حسني مبارك، عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة مقسمة إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.