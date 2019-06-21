سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، قائلًا: «إنجاز عظيم.. حفل مبهر يضاهى بالفعاليات العالمية».

وأبدى خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بالغ سعادته وشعوره بالفخر الشديد بالشكل الذي خرج به حفل افتتاح البطولة الإفريقية.

وتابع: «الشعب ده لما يحط دماغه في حاجة لازم يبدع فيها، كل الإنجاز ده اتعمل في وقت قياسي خلال حوالي 3 شهور لكنه خرج بشكل عظيم».

وانطلقت اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية بعنوان «متجمعين» للفنان حكيم، يعقبها

وافتتحت مصر والتي تقع في المجموعة الأولى مع أوغندا وكونغو، البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة.