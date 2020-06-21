وزير الطيران: أعدنا 57 ألف مصري من الخارج منذ بداية جائحة كورونا

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الطيران تحرك لإعادة العالقين في الخارج، بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مؤكدا إعادة 57 ألف مصري كان عالقا في الخارج منذ بداية الأزمة.

أضاف «منار»، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن طائرات الشحن الجوي سيرت لكل دول العالم، ولم يتبقى سوى رحلات بسيطة للعالقين في الخارج، وكان هناك عددا كبيرا في السعودية وأمريكا وكندا ولندن.

وأكد وزير الطيران أن الوضع سيتحسن كثيرا فور عودة فتح المجال الجوي، مشيرا إلى أهمية قطاع الطيران للدول، وخاصة في بلد مهم وكبير وسياحي مثل مصر.

كان وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني، عقدا مؤتمرًا صحفيًا، الأحد الماضي، ضمن خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات العامة والخاصة، ومن بينها السياحة التي ستبدأ أول يوليو المقبل، بفتح المحافظات الساحلية الثلاث مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.