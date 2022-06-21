قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء إن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المقررة إلى الشرق الأوسط، سيكون لها "تأثير كبير" على المنطقة.

صرح لابيد بذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم.

وجاء في بيان صدر عن مكتب لابيد أن الأخير بحث مع نظيره الأمريكي الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي المقررة إلى إسرائيلي في 13 يوليو المقبل.

واعتبر لابيد أن زيارة بايدن "ستشكل فرصة للتأكيد على علاقة الرئيس الأمريكي العميقة بإسرائيل، والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتعزيز قوتها في المنطقة.

وأضاف لابيد أنه سيكون للزيارة "تداعيات كبيرة على المنطقة وعلى الصراع مع إيران والإمكانات الهائلة لرفع مستوى الاستقرار والأمن الإقليميين بشكل كبير".

كما أشار لابيد إلى أنه أطلع بلينكن على تفاصيل رحلته المقررة الخميس المقبل إلى تركيا، وما وصفه بـ"أنشطة مكافحة الإرهاب المشتركة مع الحكومة التركية".

وأمس الاثنين، أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توماس نيديس، أن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المقررة في 13 يوليو المقبل إلى إسرائيل، لا تزال قائمة، وستجري كما خُطط لها، على الرغم من قرار الائتلاف حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.