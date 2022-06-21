مقتل فتاة على يد شقيقها بالأقصر نتيجة خلافات أسرية

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لقيت فتاة مقتلها على يد شقيقها طعنًا بآلة حادة في قرية قامولا بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر إثر نشوب خلافات أسرية.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء خالد عبد الحمي، مدير أمن الأقصر إخطارًا من مركز شرطة القرنة يفيد بمقتل المجنى عليها وتدعى "م. ت.م" 24 سنة، طعنًا على يد شقيقها؛ بعدما طعنها عدة طعنات بآلة حادة في الرقبة والبطن.

وانتقلت قوات الشرطة لمكان الجريمة وجرى تحويل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى أرمنت التخصصي وجاري انتداب الطبيب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن.

حرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.