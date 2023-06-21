عباس يصف هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بـ«الإرهابية»

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، هجمات المستوطنين الإسرائيليين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بـ"الإرهابية".

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس هاتف رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب "مطمئنا على أحوال المواطنين بعد تعرضهم لاعتداء إرهابي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإرهابية".

وأكد عباس "حق المواطن الفلسطيني بالدفاع عن نفسه أمام هذه الاعتداءات والجرائم، وتحديدا أبناء ترمسعيا الذين يملكون جنسيات أمريكية لتقديم قضايا في المحاكم الأمريكية بشأن الاعتداء الإرهابي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين".

وأعلنت مصادر فلسطينية في وقت سابق اليوم عن مقتل شاب يبلغ (25 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي خلال هجمات للمستوطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله تخللها مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المصادر أن 12 فلسطينيا آخرين أصيبوا في بلدة ترمسعيا، بالرصاص الحي وصف حالة أحدهم بالخطيرة، فيما أحرق المستوطنون عددا من المنازل والمركبات.

وأفاد مسئولون محليون في البلدة بأن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما أدى إلى إحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة إلى جانب عشرات الدونمات.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما حدث في بلدة ترمسعيا من هجمات "همجية" ينفذها المستوطنون "تعكس عقلية الحرق والقتل التي تحكم إسرائيل".

وحذر اشتية في بيان، من أن "فتح المجال للمستوطنين للعربدة تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هو وصفة للدمار، سيدفع الجميع ثمنها"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك.

ويأتي تصاعد هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بعد استشهاد فلسطينيين اثنين أمس بدعوى تنفيذهما عملية إطلاق نار أدت لمقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين قرب رام الله.