زيكو: لا يوجد نجم في منتخب مصر ومباراة نيوزيلندا أهم من بلجيكا

شدد مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لاعب المنتخب الوطني المصري، على صعوبة وأهمية مواجهة نيوزيلندا المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال مصطفى زيكو في تصريحات على هامش مران المنتخب فجر اليوم، الأحد، عبر قناة «أون سبورت»: «مباراة نيوزيلندا ليست سهلة بالمرة، بالعكس هذه المباراة بالنسبة لنا أصعب من مواجهة بلجيكا».

وأضاف: «اللاعبون مركزون للغاية ودرسنا نقاط الضعف والقوة عند منتخب نيوزيلندا، كابتن حسام لا يترك أي شيء صغيرًا أو كبيرًا دون العمل عليه».

وتابع: «مواجهة ستكون صعبة، وهذه أهم مباراة في حياتنا كلاعبين، وإن شاء الله نستطيع الفوز وتحقيق الثلاث نقاط».

وأتم: «لا يوجد نجم في منتخب مصر، كلنا نلعب من أجل مصر والـ26 لاعبًا كلنا واحد وأي حد يقدر يلعب ويشارك وإن شاء نقدر نصعد ونحقق شيئًا لمصر».

وخاض المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن المدير الفني، مرانه الرئيسي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب الوطني المصري استهل مشواره في كأس العالم يوم الإثنين الماضي بالتعادل أمام بلجيكا 1-1، كما تعادلت نيوزيلندا أمام إيران بنتيجة 2-2.