الوفد: فصل علاء الوشاحي عضو الهيئة العليا من الحزب وكافة تشكيلاته

أصدر بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارا بفصل علاء الوشاحي عضو الهيئة العليا من الحزب و كافة تشكيلاته.

وقال الحزب في بيان له اليوم، إن القرار جاء بناء على التفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الوفد ،باتخاذ إجراءات اللازمة ضد تجاوزات الأعضاء ضد زملائهم أو ضد مؤسسات الوفد أو الخروج على لائحة الحزب.

وأشار إلى أن علاء وشاحي قد دأب خلال فترة عام كامل على التجاوز في حق زملائه من أعضاء الحزب وقياداته، مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة سب وقذف، للنيل من سمعة من يزاملونه في مؤسسات الحزب سواء في الهيئة العليا أو محافظة كفر الشيخ التي ينتمي إليها تنظيميا.

وتابع البيان؛ رغم تجميد عضويته وإحالته للتحقيق مؤخرا إثر قيامه بالتجاوز في حق عدد من زملائه في الهيئة العليا واللجنة العامة في كفر الشيخ، إلا أنه استمر في التجاوز التنظيمي رافضا تسليم مقر اللجنة العامة للحزب بكفر الشيخ،للرئيس الجديد للجنة،ولم يكتف بذلك بل استمر في سب قيادات الحزب ونشر كلمات لا تليق فقد فيها شرطا من شروط الانتساب لحزب الوفد الذي لا يعرف السباب طريقا ولا الشتائم نموذجا لممارسة العمل السياسي والحزبي.

واستطرد البيان يشهد أعضاء الهيئة العليا أن المستشار بهاء أبو شقة سعى بقوة لمنح العضو المفصول فرصة أخيرة للاعتذار ومحاولة إقناع من تعرضوا للسب بكلماته غير المسئولة بقبول اعتذاره،ولكن الوشاحي قطع كل السبل التي تعيده إلى صوابه،فاتخذ رئيس الوفد هذا القرار الذي لابد منه لوضع الأمور في نصابها تحقيقا للانضباط وتماسك الحزب وأركانه.