الوطنية للانتخابات: الاقتراع في انتخابات الشيوخ على يومين لزيادة المشاركة

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وأوضح إبراهيم - في تصريح اليوم الثلاثاء - مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذ قرارا بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، وذلك ليكون هناك إقبالا كبيرا من المصريين على الانتخابات، وزيادة المشاركة في التصويت.

وأشار إلى أن الهيئة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية للانتهاء من باقي الخطوات التي يتضمنها الجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ غدا الأربعاء مرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة للمرشحين المستبعدين الذين لم يرد أسماؤهم في القائمة المبدئية والتي تستمر حتى يوم الجمعة.

وتابع "إبراهيم": أن الهيئة عقب استلامها للأحكام الصادرة من القضاء الإداري في الطعون الانتخابية - إن وجدت- سيتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة وإعلانها في 26 يوليو،على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض حتي يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات في 29 يوليو.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات أن بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 يوليو تبدأ الدعاية الانتخابية ويمارس المرشح دعايته وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الالتزام بمحظورات الدعاية، ويستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحظر فيه الدعاية على أن تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي 11 و12أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.