تدني نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب السوري

كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سورية القاضي سامر زمريق أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب السوري بلغت أكثر من 33 بالمئة.

وقال المستشار زمريق في مؤتمر صحافي عقد في مبنى وزارة العدل وقرأ أسماء الناخبين وعدد الأصوات التي حصلوا عليها، وبلغت نسبة المشاركين في الانتخابات أكثر من 33 بالمئة وذلك بحسب السجل المدني وبلغ عددهم حوالي 6 ملايين و224 ألفا.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه يحق لأي عضو لم يحالفه الحظ في الانتخابات ولديه ملاحظة على الانتخابات بأن يتقدم خلال ثلاثة أيام، عبر المحكمة الدستورية العليا للطعون اعتبارا من يوم غد.

وتعتبر هذه النسبة متدنية عن نسبة المشاركة التي كانت تجاوز الـ 50 بالمئة.

وأكد مصدر في اللجنة العليا للانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن سبب تدني المشاركة بالانتخابات هو عدم إجراء الانتخابات في مناطق سيطرة المعارضة، وتخوف الكثيرين من وباء كورونا إضافة إلى الحرارة المرتفعة، وقانون قيصر الذي كان له أثر كبير على أوضاع السوريين بشكل عام.

وتمخضت الانتخابات عن فوز قائمة الوحدة الوطنية في انتخابات مجلس الشعب السوري في دورته الثالثة لعام 2020.