حكومة نيقوسيا تطالب بعقد اجتماع أممي بشأن جزيرة قبرص

ذكر وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، للإذاعة الحكومية، اليوم الأربعاء، أنه مع تصاعد التوترات بشأن جزيرة قبرص المقسمة، تريد الحكومة المعترف بها دوليا في نيقوسيا المطالبة بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي.

وذكرت جمهورية شمال قبرص التركية أمس الثلاثاء أنها ستمضي قدما في خطة لفتح منتجع ظل مغلقا في الغالب منذ صراع عام 1974، الذي قسم الجزيرة إلى شطرين.

وقبرص مقسمة بين شمال تركي وجنوب يوناني منذ عام 1974، بعد انقلاب يوناني وتدخل عسكري تركي.

وتعترف تركيا فقط بجمهورية شمال قبرص التركية، بينما جمهورية قبرص عضو بالاتحاد الأوروبي منذ