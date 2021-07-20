عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد مواصلة الحجاج رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، اليوم الأربعاء، في أول أيام التشريق الـ3، بدون تسجيل أية حوادث أو إصابات بين الحجاج.



وأفاد مراسل الفضائية بأن السلطات تتابع عن كثب الحجاج بأكثر من 540 كاميرا مراقبة، من وقت خروجهم من مخيمات منى وحتى منشأة الجمرات، للتأكد من سلامتهم.



كما تنتشر طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل المنشأة استعدادا لمواجهة أي طارئ.



وقد عاد الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي إثر رميهم الجمرات، وسيستكمل الحجاج رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.



وأدت وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، الثلاثاء، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.



وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.





