 «نسور أهلاوية تحلق عاليا».. الأهلي يدعم المنتخبات الأولمبية قبل أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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«نسور أهلاوية تحلق عاليا».. الأهلي يدعم المنتخبات الأولمبية قبل أولمبياد طوكيو

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 12:00 ص

قدمت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي الدعم للاعبي الفريق الأول المنضمين للمنتخبات الأولمبية قبل انطلاق البطولة غدا الخميس، في طوكيو 2020.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي على تويتر: «‏نسور أهلاوية تحلق عاليًا في أقصى الأرض للدفاع عن ألوان علم مصرنا الغالية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو».

وانضم من النادي الأهلي إلى المنتخب الأولمبي لكرة القدم السداسي «أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، صلاح محسن، أكرم توفيق، محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر».

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني غدا مع إسبانيا في افتتاح مشوارهما بدوري الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ووقع المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين واستراليا وإسبانيا.


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