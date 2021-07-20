أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء إجمالي 51.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بنحو 641 ألفا و206 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 4.19 مليون إصابة، والوفيات 81 ألفا و148 حالة.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و24 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.