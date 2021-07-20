 كشف ملابسات تداول خبرا وصورة على «الفيسبوك» لشخص يحمل أسد على كتفه بالسويس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كشف ملابسات تداول خبرا وصورة على «الفيسبوك» لشخص يحمل أسد على كتفه بالسويس

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 7:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 7:06 م
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على "الفيسبوك" بشأن خبراً وصورة لشخصٍ يحمل أسد على كتفه بالسويس.

ويأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً خبراً وصورة لشاب يحمل أسد على كتفه يتجول في شوارع العين السخنة.

وبالفحص أمكن تحديد مكان الواقعة والشخص المشار إليه، وتبين أنه (مصور فوتوغرافى – مقيم بالقاهرة) وبصحبته شخصين "مقيمين بالقاهرة" وبحوزتهم أسد يبلغ من العمر 5 أشهر "شبل" بدون تراخيص، بقصد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل مبلغ مالي للصورة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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