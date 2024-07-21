قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تستهدف تحقيق تغطية صحية لكل المواطنين أو بالنسبة للزيادة السكانية المتوقعة في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأحد، أنه من غير المنطقي أن يكون هذا الأمر هو دور الحكومة وحيدة من خلال الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن وجود القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنظومة الصحية مهم جدا، لافتا إلى توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين على التوافد للاستثمار في القطاع الصحي.

وأفاد بالحصول على قطع متاحة من هيئة المجتمعات العمرانية بمختلف المحافظات لطرحها على المستثمرين لزيادة عدد الأسرّة في الفترة المقبلة، وذلك وفقا للموقع الجغرافي وطبيعة الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها.

ونوه بأن هذه المنظومة تُحتسب بالنقاط، بحيث من يتمتع بأعلى النقاط سيتمتع بالحوافز التي تم التوافق عليها من خلال مجلس الوزراء من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

وأكَّد أن الاستثمار في القطاع الخاص يتطلب استثمارات كبيرة، ويتسم بأنها طويل الأجل، حيث يتم شراء قطعة أرض أولًا ثم الاستثمار في المباني وتجهيزها ثم التشغيل. وصرح بأن الدولة تقدم مبادرات وحوافز تشجيعية للمستثمرين لتشجيعهم على المشاركة في هذا المجال.