علق المطرب راغب علامة، على أزمته الأخير بعد لقطته مع معجبة خلال إحدى حفلاته في منطقة الساحل الشمالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، إنّ الصورة المتداولة التُقطت من زاوية خادعة.

وأوضح أن ما حدث لم يكن أكثر من لحظة عفوية من إحدى المعجبات العربيات التي عبرت عن سعادتها بالحفل.

وتابع: «الصورة المنتشرة أظهرت الأمر بشكل غير دقيق.. المعجبة لم تكن مصرية، وكانت سعيدة بالحفل وحاولت التعبير عن فرحتها، زاوية التصوير أوحت بأنها قبلتني في فمي، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، هي فقط شدتني فجأة».

ولفت إلى أنه يتعامل مع جمهوره من الجنسين بنفس المودة، ولا يرفض أو يحرج أحدًا.

واستكمل: «طريقتي لا تتضمن إهانة أو صدّ الجماهير، لكن ما حدث مسؤولية منظمي الحفل.. كان يجب عليهم تنظيم التفاعل أو حتى وضع حواجز إن تطلب الأمر».

وأوضح أن الصورة التقطت خلف الكواليس وليس على المسرح كما أشيع، وقال: «التقيت الجمهور والتقطت صورًا مع الجميع. لا أتعامل بتعالٍ وأرفض أن أكون فنانًا يبتعد عن جمهوره».

وسبق أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية في، إيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن إحياء الحفلات داخل مصر، واستدعائه رسميًا للتحقيق، وذلك على خلفية ما وصفته النقابة بـ«سلوك مشين» بدر منه خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر التقاط بعض المعجبات صور «سيلفي» مع الفنان، والرقص إلى جواره، في حين لفتت إحدى الحاضرات الأنظار بعدما اقتربت منه وفاجأته بقبلة أثناء التصوير.