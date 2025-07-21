الأمطار والانهيارات الأرضية تودي بحياة 18 شخصا في كوريا الجنوبية

تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي اجتاحت كوريا الجنوبية على مدى أيام في مقتل 18 شخصا وفقدان 9 آخرين، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن الحكومة .

وأفادت الوكالة نقلا عن وزارة الداخلية أن 10 من الوفيات المؤكدة حتى مساء الأحد سجلت في مقاطعة سانشونج الجنوبية. أما الوفيات الأخرى، فأفادت التقارير بوقوعها في مناطق تشمل مدينة سيوسان الغربية ومقاطعة جابيونج الشمالية.

وأفادت يونهاب بأن أكثر من 14 ألف شخص نزحوا من منازلهم منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة يوم الأربعاء، مضيفةً أنه تم تسجيل نحو ألفي حالة غرق طرق وانهيارات أرضية وتدمير مرافق عامة، بالإضافة إلى أكثر من 2200 بلاغ عن أضرار في الممتلكات الخاصة.

وهطلت أمطار غزيرة على البلاد منذ يوم الأربعاء، حيث بلغ إجمالي كمية الأمطار المتساقطة على مقاطعة سانتشيونج 5ر793 ملم حتى الساعة الخامسة من مساء (08:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، وفقًا لوكالة يونهاب. وبلغ إجمالي كمية الأمطار المتساقطة على مقاطعة هابتشيون المجاورة 699 ملم، ومدينة هادونج 5ر621 ملم.