الأردن والولايات المتحدة الأمريكية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور محمد العسعس اليوم الأربعاء، مع وفد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، سبل التعاون التنموي بين الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن العسعس أطلع الوفد الأمريكي، على أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأردنية أخيرا التي من شأنها تعزيز النمو وإيجاد فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأكد الوزير الأردني - خلال اللقاء - على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين على الأصعد كافة، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، والجهود المتواصلة التي يبذلها الملك عبدالله الثاني لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان للدعم الأمريكي أثر واضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات.