تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لمجموعة شباب وهم يعتدون على شاب من ذوي الإعاقة داخل صالون حلاقة يحمل اسم "شريف" بكفر "إبراش" التابع لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية.

وأخذ الشاب، والذي يُعد من ذوي الإعاقة، يتوسل للمعتدين، لكنهم لم يرحموا توسلاته، وأخذوا في التعدي عليه بالضرب حتى دخل في نوبة بكاء، فيما كان ذلك بغرض التسلية من جانبهم، بحسب الفيديو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من ضبط 6 شباب؛ متهمين بالتعدي على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة يحمل اسم "شريف" بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 شباب من القرية، جرى ضبطهم جميعًا والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.