أشتية: فلسطين وجنوب إفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن فلسطين وجنوب أفريقيا شركاء في الحرية والقانون الدولي وحماية حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة، مثمنا دعم جنوب أفريقيا لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، نائبة وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا كانديث ماشيجو-دلاميني، حيث استعرض أشتية آخر التطورات في ظل غياب الأفق السياسي، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب والأراضي الفلسطينية والأماكن المقدسة، بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تدمر حل الدولتين خاصة مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وأكد أشتية أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على الشعب الفلسطيني هي أبشع أشكال الفصل العنصري، وهذا ما ذكرته العديد من المؤسسات الدولية في تقاريرها التي صدرت مؤخرا.