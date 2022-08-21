فلسطين وجنوب إفريقيا تؤكدان ضرورة تعزيز سبل التعاون على جميع الأصعدة

أكّد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونائبة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ماشيخو دلاميني، ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في سُبل التعاون على كافة الأصعدة، وبالأخص البحث في سُبل إنهاء نظام الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال لقائهما اليوم الأحد في رام الله، حيث أطلع المالكي، دلاميني على آخر المستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، معربا عن شكر وتقدير فلسطين لجنوب أفريقيا قيادة وشعبا على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وولائها للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى تضامنها مع الشعب الفلسطيني في حقهم في تقرير مصيرهم، الأمر الذي يعكس قوة العلاقات التاريخية والتضامن بين البلدين.

ووضع المالكي الوفد الجنوب أفريقي في صورة أعمال عنف الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين من اعتقالات وهدم المنازل والمدارس وتهجير العائلات من بيوتها وضمّ الأراضي ومواصلة بناء المستوطنات، وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية، منوها بالقيم المشتركة التي تربط الشعب الفلسطيني مع الشعوب الأفريقية، كون أن ما يخوضه الشعب الفلسطيني اليوم من تمييز وفصل عنصري (أبرتهايد) هو نموذج محدّث عن نظام الفصل العنصري الذي تعرضت له جنوب أفريقيا.

من جانبها، أكّدت دلاميني تضامنها مع القضية الفلسطينية، مشيدة بجهود وثبات الشعب الفلسطيني بالدفاع عن قضيته العادلة وعلى رفضه لنظام الأبرتهايد، وعلى التزام جنوب أفريقيا بدعم هذه القضية لضمان حصول الشعب الفلسطيني على الاستقلال.