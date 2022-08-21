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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد ، 21أغسطس 2022.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 17670 جنيها.

استقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

استقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع ليسجل 17900 جنيه

استقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

سجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

استقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر طن أسمنت المسلح مسجلا 1343 جنيها.

كما استقر سعر طن أسمنت النصر عند 1323 جنيها.

كما سجل سعر أسمنت لافارج نحو 1353جنيها

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1315 جنيها للطن.

وسجل سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1370 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي عند 1390 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع، ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح.