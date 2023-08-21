النيابة تصرح بدفن جثة غريق ترعة مشروع ناصر في الإسكندرية

صرحت النيابة العامة في الإسكندرية، الأحد، بتسليم جثة "أحمد.ع.ال"، 35 عامًا، غريق ترعة مشروع ناصر، لأسرته لمواراته الثرى، وذلك عقب مدها بتقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بأقوال شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع غواصين الخير في البحيرة والإسكندرية، من انتشال جثة الشاب بعد أن طفت على سطح الماء، حيث لقي حتفه غرقًا في مياه ترعة مشروع ناصر، أمام قرية 21.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي حول غرق شاب في مياه ترعة مشروع ناصر، غربي المحافظة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وغواصين الخير من محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع البلاغ، جرى على العمل انتشال الجثمان الذي جرفته المياه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق؛ وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.