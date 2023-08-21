وزير بريطاني يؤكد استعداد بلاده لدعم قوات الأمن العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة

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أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن توم توغندهات اليوم الاثنين استعداد بلاده لدعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن تصريحات توغندهات جاءت خلال لقائه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر البيان أن السوداني بحث مع توغندهات، الذي يزور العراق، سبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية ومحاربة الإرهاب وكذلك في مجال مكافحة الفساد.

وأكد السوداني على "أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات".

كما شدد على أهمية التعاون الثنائي من أجل "استرداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد"، محذرا من أن خطر الفساد "لا يتوقف عند العراق بل يتسع ليهدد جميع دول العالم"، بحسب البيان.