ضبط شخصين لقيامهما بالسرقة في المعادي والأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالسرقة بأسلوب التسلق وكسر الشباك في المعادي والأزبكية.

البداية عندما ضُبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته مشغولات ذهبية، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

وفى المعادى، ضُبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة في الواقعة.