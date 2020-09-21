رئيس الزمالك: الحديث عن مصير أري بابل سيكلفنا 50 مليون جنيه

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الحديث عن الأنجولي أري بابل مهاجم فريق أول أغسطس السابق، الذي أكد أنه وقع للأبيض، لكن مسئولي القلعة البيضاء تجاهلوه، مشيرًا إلى أنه لن يستمر معهم.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة الزمالك: "لن أتحدث في موضوع أري بابل، لأنني لو تكلمت سأخسر 40 أو 50 مليون جنيه".

وأضاف: "سيكون هناك اجتماع والمدير الفني هو من سيقرر، اصبر يا بابل وكن هادئًا حتى نستطلع رأي المدير الفني الجديد، لأنه سيحدد مصير الأجانب المُنضمين للفريق".

وواصل: "المصيبة في بابل أن لديه 3 وكلاء وتسببوا لنا في مشاكل كثيرة، ولا أستطيع أن اتحدث في الموضوع لكي لا أهدر أموال الزمالك".

واختتم: "حميد أحداد تلقى عرضًا من المغرب لضمه بعد انتهاء إعارته لـ الرجاء".