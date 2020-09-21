الخارجية الصينية: لا وجود لما يسمى خط المنتصف في مضيق تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم الإثنين، إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وإنه لا يوجد ما يسمى بـ "خط المنتصف" في مضيق تايوان.

جاء ذلك في تصريح مقتضب خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد حول تحليق وعبور طائرات صينية خط المنتصف في مضيق تايوان ودخول منطقة تحديد الهوية للدفاعات الجوية للجزيرة يومي الجمعة والسبت الماضيين؛ ما دفع تايوان لإرسال مقاتلاتها لاعتراضها وتحذيرها.

وكانت سلطات جزيرة تايوان قد أعلنت أنها دفعت بطائرات مقاتلة يوم الجمعة الماضية لدى انطلاق 18 طائرة صينية في الجزيرة خلال عبورها "خط وسط" مضيق تايوان الحساس، فيما اعتبرت زعيمة تايوان تساي إينج وين أن اقتراب طائرات صينية من الجزيرة يوضح أن بكين تشكل تهديدا للمنطقة، وأظهرت لأبناء تايوان ما وصفته بـ "حقيقة" الحكومة الصينية.

وأجرى جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية نهاية الأسبوع الماضي قرب مضيق تايوان، فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رن قوه تشيانغ" إن التدريبات تشارك فيها القيادة الشرقية للجيش الصيني، وإنها "إجراء منطقي وضروري يستهدف الوضع الحالي في مضيق تايوان وحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وإن تايوان شأن صيني داخلي بحت ولا يقبل أي تدخل أجنبي".