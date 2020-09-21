الأمن العراقي يعتقل 3 إرهابيين على الحدود مع سورية

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت اليوم الاثنين، ثلاثة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش على الشريط الحدودي مع سورية.

وقالت الخلية، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم، إن فريقا استخباراتيا ميدانيا اقترب مِن الشريط الحدودي مع سورية ونصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، أحدهم سوري الجنسية يعمل ما يسمى "مسؤول كفالات عناصر داعش"، جميعهم بنتمون إلى داعش/ ديوان الجند.

وأشارت إلى أن الموقوفين الثلاثة اعترفوا، بأنهم شاركوا في أغلب المعارك ضد القوات العراقية، كما اعترفوا بدخولهم للعراق بمهمة تشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشارت إلى أنه تم إحالتهم جميعًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.