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أعلن برشلونة انتقال ظهير الفريق الأيمن موسى واجيه إلى نادي باوك اليوناني، اليوم الاثنين.

ونشر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا يوضح فيه توصله إلى اتفاق مع الفريق اليوناني، يقضي بضم واجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأضاف برشلونة في بيانه أن نادي باوك سيدفع راتب اللاعب، بالإضافة إلى عدم وجود خيار الشراء.

ولعب صاحب الـ21 النصف الثاني من الموسم الماضي مع نادي نيس الفرنسي أيضا على سبيل الإعارة أيضا.

واجيه هو أحد لاعبي أكاديمية برشلونة، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 13 أبريل 2019، أمام هويسكا ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني الموسم الماضي.

خاض اللاعب السنغالي ما مجموعه ست مباريات مع الفريق الأول،4 في الدوري ومبارتين فقط في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة الأوروبية ظهر لأول مرة في اللحظات الأخيرة في مباراة بوروسيا دورتموند، حيث كانت أول مباراة له على ملعب «كامب نو»، والمباراة الثانية كانت أمام إنتر ميلان والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين لهدف.