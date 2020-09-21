هل تقل أسعار الأجهزة الكهربائية بعد خفض جمارك بعض السلع؟ مسؤول بالمصلحة يجيب

قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت المصلحة تنفيذه، يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن القرار يتضمن خفض ضريبة الوارد على السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص أو أكثر من 40% إلى 30%.

وأشار إلى أن القرار يشمل استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء بـ2% من ضريبة الوارد، موضحًا أن القرار يشمل تقليل الجمارك كلما زاد المكون المحلي، بحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا وصلت نسبة التصنيع المحلي إلى 60%.

وعن سؤال الإعلامي عمرو أديب عن انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بعد هذه القرارات، أجاب رئيس إدارة مكتب رئيس الجمارك: «إن شاء الله، بعض الصناعات تشمل وجود عدادات السرعة ومنظمات الحرارة الترموستات وأصبحت معفية من الجمارك الآن».

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.