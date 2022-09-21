أعلن نادي برايتون الإنجليزي بشكل رسمي تعاقده مع الإيطالي الشاب روبيرتو دي زيربي المدير الفني السابق لشاختار دونيسك الأوكراني، مدربا للفريق الأول حلفا لجراهام بوتر.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه من خلاله تولي دي زيربي المهمة الفنية للفريق، بعد أن رحل جراهام تولي الإدارة الفنية لفريق تشيلسي عقب الإطاحة بالألماني توماس توخيل بسبب سوء النتائج.

ولم يكشف برايتون عن مدة العقد الذي تم توقعيه مع دي زيربي، لكن تقارير إنجليزية أشارت إلى أن العقد الإيطالي وقع عقدا لمدة 4 سنوات مع الفريق حتى يونيو 2026.

يحتل برايتون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل وخسارة حتى الآن.