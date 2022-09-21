إسرائيل تلوح بحرب ضد حزب الله

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لوح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بالحرب ضد حزب الله بعد تقديم معلومات استخباراتية عن أنشطة الحزب العسكرية.

وأجرى كوخافي سلسلة من اللقاءات في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد زيارته إلى بولندا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اجتمع الجنرال كوخافي مع نظيره الفرنسي، تييري بروكار، وقادة كبار آخرين في هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي، حيث ناقش الطرفان التحديات المشتركة والأوضاع الإقليمية".

وأضاف: "في إطار الاجتماع، استعرض ضباط الجيش الإسرائيلي التحديات على الحدود اللبنانية وأنشطة حزب الله والتهديد الإيراني".

وتابع: "استعرض الجنرال كوخافي صورة الحرب المقبلة في لبنان وطريقة تنفيذ ضربات واسعة النطاق بما في ذلك ضرب واسع لأهداف وبنى تحتية لبنانية تستخدم أيضًا من قبل حزب الله.

ويختتم كوخافي غدًا زيارته إلى فرنسا وبولندا وسيعود إلى إسرائيل.

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