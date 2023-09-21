أوكرانيا تدعو إلى التشاور مع جيرانها بشأن واردات الحبوب

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بعد تقديمها شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، دعت أوكرانيا إلى إجراء مشاورات مع جيرانها بولندا والمجر وسلوفاكيا، حسبما أعلنت المنظمة في جنيف اليوم الخميس.

ويعد هذا هو الإجراء المعتاد اتباعه للطرفين المتنازعين، حيث يتعين عليهما أولا محاولة إيجاد حل مقبول لكليهما.

وإذا لم يتمكنا من تسوية النزاع خلال 60 يوما، يتم تعيين محكمة تحكيم لإجراء تقييم قانوني للوضع.

وعادة ما يستغرق مثل هذا الإجراء عدة أشهر، وغالبا يكون أكثر من عام.

يذكر أن أوكرانيا منتج رئيسي للحبوب بيد أنها تكافح لتصدير منتجاتها بسبب الحصار الذي تفرضه روسيا على موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ نحو 20 شهرا، وبسبب الحرب المستمرة؛ توقفت تقريبا الصادرات المعتادة من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

وحتى يوم الجمعة الماضي، كان تصدير الحبوب الأوكرانية برا عبر الاتحاد الأوروبي يخضع لقيود فرضتها بروكسل بسبب اعتراضات المزارعين الذين يخشون المنافسة من الواردات الأرخص سعرا.

وقررت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي، عدم تمديد حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية الذي يسري على كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.

وقررت بولندا وسلوفاكيا والمجر أن تسلك طريقها الخاص وفرضت بنفسها إجراءات تقييدية، قائلة إنها تحتاج إلى حماية مزارعيها من المنافسة من زيادة كبيرة في الواردات الأوكرانية.