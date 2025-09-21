نائب الرئيس الفلسطيني: اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولتنا يوم تاريخي

اعتبر حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، الأحد، إعلان كندا وأستراليا وبريطانيا اعترافها بدولة فلسطين "يوما تاريخيا وانتصارا دوليا للحق والمعاناة والقهر".

وقال الشيخ، في بيان: "شكرا بريطانيا وكندا وأستراليا على الاعتراف بدولة فلسطين، هذا يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وأضاف أن الاعتراف "انتصار دولي للحق والحقوق والمعاناة والتشرد والقهر، حيث ينتصر العالم لإنسانيته وللعدل والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأشار إلى أن الخطوة تمثل ثمرة صبر وثبات وصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني.

وأعلنت كل من كندا وأستراليا وبريطانيا، الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، حسب بيانات رسمية صادرة عن الدول المعنية سبق لها أن أكدت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين بعد اعتراف الدول الثلاث إلى 152 دولة على الأقل، منذ إعلانها في الجزائر عام 1988 من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات.​​​​​​​

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا ولوكسمبورج وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الأممية.

والاثنين، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى.

ويأتي ذلك في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد 65 ألفا و283 فلسطينيا وإصابة 166 ألفا و575 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.