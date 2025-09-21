أرسنال يقتنص تعادلا صعبا مع مانشستر سيتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خطف فريق أرسنال تعادلا صعبا مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب الإمارات سجل مانشستر سيتي التقدم مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق إيرلينج هالاند، بينما أحرز التعادل البديل جابرييل مارتينللي في الدقيقة 92.

وسجل هالاند هدفا في الدقيقة 9 من هجمة مرتدة سريعة عن طريق فيل فودين ليمرر إلى النرويجي المنفرد بالمرمى الذي سدد ببراعة على يمين الحارس الإسباني ديفيد رايا.

واستحوذ أرسنال على الكرة بنسبة تصل إلى 70%، بينما لجأ السيتي لتأمين تقدمه المبكر من خلال تراجع دفاعي كبير والبقاء في الخط الخلفي مع الاعتماد على المرتدات.

وتصدى الإيطالي جيانلويجي دوناروما لبعض المحاولات التي لم تكن بالخطورة الكافية من جانب أرسنال منها تسديدة نوني مادويكي الذي تم استبداله فيما بين شوطي المباراة ليشارك بدلا منه إيبيرتشي إيزي والذي سدد هو الآخر وتصدى حارس باريس سان جيرمان السابق.

ورغم الحصار الكبير من جانب أرسنال لدفاع السيتي إلا أن الحلول غابت بشكل كامل من الفريق اللندني الذي فشل على أرضه ووسط جماهيره في درب التكتل الدفاعي.

ومع مشاركة بوكايو ساكا وجابرييل مارتينللي زاد العدد الهجومي لأرسنال لكن دون أن يتغير واقع الأداء الذي اكتفي فيه الجانرز بتناقل الكرة بحدود منطقة جزاء السيتي دون أي فعالية.

لكن الدقيقة 92 حملت انفراجة لأرسنال من مرتدة سريعة، وكرة بينية إلى البديل البرازيلي جابرييل مارتينللي، الذي استغل خروج الحارس دوناروما ليسدد الكرة ساقطة في الشباك.

رفع مانشستر سيتي رصيده لـ 7 نقاط في المركز التاسع، بينما صعد أرسنال للمركز الثاني برصيد 10 نقطة.