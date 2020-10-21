النمسا تسجل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة، أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 69 ألفًا و409 حالات تعافى منهم 52 ألفًا و617 حالة بينما توفي 925.. مشيرًا إلى أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 960 حالة منها 147 حالة في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 514 حالة، يليها النمسا السفلى 341 حالة، والنمسا العليا 328 حالة، وتيرول 232، وسالزبورج 197 حالة، فيما سُجلت أقل الإصابات في بورجنلاند وعددها 34 حالة.