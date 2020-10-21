البحرين وإسرائيل تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية اسرائيل جابي أشكنازي ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

جاء خلال اتصال هاتفى جرى بين الوزيرين بثته وكالة الأنباء البحرانية "بنا" اليوم الأربعاء، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة التوقيع على البيان المشترك بين المملكة وإسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، إضافة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات متعددة، وما يمثله ذلك من إنجاز تاريخي سيسهم في توسيع سبل التعاون المشترك بين البلدين وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا لشعوبها.