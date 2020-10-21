قال محمد السيد، عضو فريق مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تتابع حالة الأمطار بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن التحديث يتم بطريقة شبه يوميًا.

واستعرض خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، معدلات الأمطار وأماكن تمركزها على الخريطة، خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى انتهاء حالة الأمطار يوم الأحد المقبل.

وأوضح أن كمية الأمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، يوم 22 أكتوبر، قائلًا إنها تزداد على السواحل الشمالية الغربية وتغطي مناطق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، يوم 23 أكتوبر.

ولفت إلى أن موجة المطر تتمركز على مطروح وسواحلها وتغطي مساحة أكبر من محافظات الدلتا، يوم 24 أكتوبر، مضيفًا أنها قد تصل إلى القاهرة بشدة خفيفة لا تؤدي إلى قلق.

وأكد عضو فريق مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري أن حالة الأمطار على مصر أو المنطقة الشمالية غير مماثلة لحالة شهر مارس الماضي، مستطردًا أنه ستتم متابعة التنبؤات من خلال وحدة الإنذار المبكر.