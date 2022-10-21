 جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على وزير فلسطيني خلال تضامنه مع قاطفي الزيتون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على وزير فلسطيني خلال تضامنه مع قاطفي الزيتون

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 11:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 11:45 ص

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، وذلك خلال مُشاركته التضامنية في قطف "الزيتون" في مُحافظة طولكرم.
جاء ذلك بعد إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الليلة الماضية، حملة التحريض الإسرائيلية التي يتعرض لها الوزير شعبان وطواقم الهيئة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل حكومة الاحتلال بشكل مباشر مسؤولية تبعات هذا التهديد، داعيا إلى لجم اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد أعلنت أن الوزير مؤيد شعبان وطاقم الهيئة ونشطاء المقاومة الشعبية، يتعرضون لحملة تحريض إسرائيلية غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المجموعات الاستيطانية تحرّض على الوزير شعبان وتطالب بمعاقبته وتصفه بالإرهابي المطلق سراحه.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التحريض بدأ ينعكس على أرض الواقع، من خلال استهداف الوزير شعبان من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في مختلف فعاليات المقاومة الشعبية.
ويتعرض الفلسطينيون عمومًا لحملة تنكيل وعدوان من قبل المستوطنين والاحتلال خلال موسم حصاد الزيتون.

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