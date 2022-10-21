 أوكرانيا: أطلعنا إسرائيل حول المعاناة التي لا توصف التي تسببها الصواريخ الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: أطلعنا إسرائيل حول المعاناة التي لا توصف التي تسببها الصواريخ الروسية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 6:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 6:52 ص

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ليطلعه بشأن "المعاناة التي لا توصف" التي تسببها الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع.
ووصفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم /الخميس/، هذا النبأ بأنه "أحدث نداء وجهته أوكرانيا إلى إسرائيل لمساعدتها في الحصول على أنظمة دفاع جوي حديثة".
وفي تغريدة له، أوضح كوليبا أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً بشأن "الخسائر في الأرواح، والدمار الذي تسببه الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار الإيرانية"، وقال "ناقشنا بالتفصيل طلب أوكرانيا لإسرائيل تقديم أنظمة دفاع جوي وصاروخي وتكنولوجيا".

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