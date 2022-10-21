مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شهدت مناطق الضفة الغربية، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن غالبية الاشتباكات تركزت في مُحافظة نابلس، المُحاطة بالمستوطنات، والتي تشهد حصارًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 11 يومًا.

وذكرت المصادر أن ستة مواطنين أصيبوا، أحدهم بالرصاص الحي، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعالية لكسر الحصار، عند حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس، فيما أصيب 36 آخرون بالاختناق عند حاجز "حوارة" جنوب نابلس، وفي بلدة حوارة ذاتها، هاجمت مجموعة من مُستوطني "يتسهار"، المعروفين بالعنف الشديد، المزارعين الفلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون.

وأضافوا أن مستوطنين هاجموا مدنيين فلسطينيين في بلدتي "بورين" و"دوما" جنوب نابلس بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم نقل أربعة فلسطينيين إلى مستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتهم بجروح بالغة.

وفي محافظة "الخليل" جنوبا، اعتدى مستوطنون على سيارات الفلسطينيين في منطقة "الحرايق" بالقرب من مستوطنة "حاجاي"، وعرقل المستوطنون حركة السيارات في بلدات الخليل الجنوبية.

وفي بلدة "دورا" جنوب الخليل، لاحقت قوات الاحتلال العمال الفلسطينيين بالقرب من قرية "المجد" المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري، وأطلقت الرصاص الحي صوبهم، بينما اعتدى المستوطنون على المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون.

وفي مدينة الخليل، أصيب عشرات من سكان منطقة الزاوية بالاختناق، وتم اعتقل شابين أحدهما من ذوي الإعاقة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من سكان مخيم "العروب" شمال الخليل، بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي محافظة قلقيلية، أصيب طفل ومتضامن أجنبي بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي المحافظة ذاتها، أصيب طفل (15 عاما) بالرصاص الحي في البطن، عند الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، ونقل الطفل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وقالت مصادر طبية إن طفلا آخر (12 عاما) أصيب بالرصاص الحي أسفل البطن، في منطقة "عزون" ونقل إلى المُستشفى سالف الذكر بمدينة قلقيلية.

وأشارت مصادر فلسطينية في جنوب الضفة إلى أن طفلا ثالثا أصيب، بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "عايدة" شمال بيت لحم.

وفي القدس، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مشاركين في وقفة تضامنية مع أهل حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة، ومزق المستوطنون علم فلسطين.

ووجه المستوطنون السباب العنصري للمواطنين الفلسطينيين في الحي، ومن تضامنوا معهم من الأجانب.