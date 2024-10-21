محافظ أسوان ونائب رئيس قصور الثقافة يشهدان احتفالية فنية بمعبد أبي سمبل في ليلة التعامد

أقامت وزارة الثقافة، مساء اليوم الإثنين، احتفالية فنية بمعبد أبي سمبل، ضمن مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث شهد الاحتفالية اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور المهندس حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والرئيس التنفيذي لفعاليات المهرجان، وإيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، والعديد من قيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة وضيوفها السياح ووسائل الإعلام المتنوعة.

وجذبت العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة أنظار الجمهور، حيث قدموا لوحات استعراضية تمثل تراث مختلف المحافظات المصرية، وتنوعت العروض بين الرقصات الشعبية المستوحاة من التراث النوبي والبحري، والصعيدي والقناة والدلتا والوادي، عكست التراث الفلكلوري المميز لكل منها، في مشهد يربط بين ماضي مصر الغني وحاضرها، تقدم خلاله تجربة ثقافية فريدة جمعت بين عبقرية الحضارة المصرية القديمة وسحر الفلكلور المصري الأصيل، من خلال أوبريت "أسوان بتغني" في قلب أحد أهم المعالم الأثرية في العالم.

وعبر الكاتب محمد ناصف، عن سعادته بهذا الحدث الفني الكبير، مؤكدًا أن مهرجان أسوان لا يقتصر فقط على كونه مناسبة فنية، بل هو رسالة للعالم عن أهمية التراث المصري وقدرته على التأثير عبر الأجيال، مشددًا على أن الفنون الشعبية والفلكلور تلعب دورا مهمًا في الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني، والترويج السياحي لمصر ومدنها التاريخية العظيمة وآثارها الخالدة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن مهرجان أسوان يمثل نموذجا للتعاون المثمر بين وزارات الدولة ومحافظة أسوان، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي قدمه وزير الثقافة ومحافظ أسوان، الذي أسهم في نجاح المهرجان وخروجه بصورة مشرفة تعكس جمال مدينة أسوان وتاريخها العريق، متوجهًا بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا الحدث، مؤكدا أن الجهود المبذولة من قبل المنفذين والداعمين كانت ركيزة أساسية في تحقيق النجاح الباهر للمهرجان.

وألقى الفنان أحمد الشافعي، كلمة عبر فيها عن شكره لوزير الثقافة ومحافظ أسوان، ونائب رئيس الهيئة، وتوجه بالتحية للحضور، مشيدًا بالدور الكبير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الفني المهم.

كما أعرب "الشافعي"، عن اعتزاز المهرجان بتكريم عدد من الرموز الثقافية والشخصيات الذين قدموا إسهامات كبيرة في خدمة الفن والثقافة على أرض أسوان، مبينا أن هذا التكريم يأتي كنوع من العرفان والتقدير للإسهامات الجليلة التي قدموها لخدمة الثقافة المصرية، مشددًا على أن هذا الاحتفاء يعكس الاعتراف بأهمية دور المثقفين والفنانين في الحفاظ على التراث، وتوريثه للأجيال القادمة.

وأهدى نائب رئيس هيئة قصور الثقافة درع الهيئة لمحافظ أسوان تقديرا لدعمه الكبير للمهرجان، وكرم اسم الراحل حسن فخر الدين، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، موفق أبو النيل، شيخ الإعلاميين بأسوان، حسين مختار، مدير الإعلام السابق بمدينة أبو سمبل وأحد المشاركين في فكرة حفل التعامد، عابدين صيام، مدير عام صندوق إنقاذ آثار أسوان والنوبة وضمن المشاركين في نقل المعبد، الشيخ عبد الرحيم ابن مدينة أبو سمبل وأحد المشاركين في نقل المعبد.

ويقام مهرجان أسوان "تعامد الشمس" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود.

ويشهد المهرجان مشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية وهي: "أسوان، الأقصر، توشكى التلقائية، ملوي، الوادي الجديد، الأنفوشي، الغربية، بورسعيد، والتنورة التراثية".

ويقام حفل فني آخر مساء اليوم، على مسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بعروض معبد أبو سمبل صباح غد الثلاثاء تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس في المعبد التي يشهدها آلاف السياح من مختلف الجنسيات.