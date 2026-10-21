البعثة الأمريكية في السعودية تحذر من هجمات حوثية محتملة وتدعو مواطنيها إلى توخي الحذر

حذرت البعثة الأمريكية لدى السعودية من احتمال وقوع هجمات جديدة تستهدف المملكة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة بجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، داعية المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر ومتابعة التطورات الأمنية.

وذكرت البعثة، في تنبيه أمني نشرته الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أن الحوثيين نفذوا هجمات ضد السعودية، شملت استهداف مطارات مدنية وبنية تحتية حيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وحدوث اضطرابات كبيرة في حركة السفر.

وأشارت البعثة إلى أن إيران والجماعات المدعومة منها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المرتبطة بالولايات المتحدة أو التي يتردد عليها المواطنون الأمريكيون.

ودعت البعثة المواطنين الأمريكيين إلى متابعة التنبيهات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات السعودية، والاستعداد لاحتمال حدوث تطورات أمنية سريعة أو اضطرابات في حركة الطيران والسفر.

ويأتي التحذير في ظل تصاعد المخاوف من تجدد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، بعدما استهدفت هجمات سابقة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفق تقارير إعلامية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أوامر بمغادرة بعض الموظفين وأفراد أسرهم من سفارات أمريكية في منطقة الخليج، وسط مخاوف من احتمال تجدد الأعمال القتالية المرتبطة بالحوثيين المدعومين من إيران.

وتعكس هذه التحذيرات تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة باستهداف المنشآت الحيوية واحتمالات تعطل حركة الطيران.