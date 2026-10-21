التحالف باليمن يعلن تدمير 5 مسيّرات أطلقها الحوثيون على السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الأربعاء، تدمير 5 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه السعودية.

وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بـ"اعتراض وتدمير مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية" في المملكة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أطلقت باتجاه المملكة في منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية".

وحتى الساعة 05:20 "ت.غ"، لم يصدر تعقيب من الحوثيين بشأن هذه الهجمات. ومساء الثلاثاء، أعلن التحالف تدمير منصة استخدمتها جماعة الحوثي لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

ويتواصل منذ يوليو 2026 تصعيد عسكري من جماعة الحوثي ضد السعودية، بالتزامن مع تصاعد معارك بين الجماعة والقوات الحكومية في اليمن.

وخلال أكتوبر الجاري، تركزت الهجمات الحوثية على مطارات الملك خالد بالرياض وأبها وجازان ونجران والدمام، إلى جانب منشآت نفطية ومواقع عسكرية، وفق بيانات سعودية وإعلانات للحوثيين.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة جماعة الحوثي، المتهمة بتلقي دعم إيراني والمسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.