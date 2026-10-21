القبض على سائحتين بعد تحرشهما بالمواطنين والاستعراض بحركات جنسية

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائحتين بعد قيامهما بحركات استعراضية إباحية والتحرش بالمارة في عدد من الشوارع بمحافظات الجمهورية.

وذكرت وزارة الداخلية، منذ قليل، أنها رصدت تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام سائحتين تحملان جنسية إحدى الدول بحركات استعراضية إباحية وتلميحات جنسية، والتحرش بالمارة أثناء سيرهما في عدد من الشوارع بمحافظات مختلفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدتين الظاهرتين في مقاطع الفيديو بنطاق محافظة الإسكندرية، وتبين أنهما سائحتان، إحداهما صانعة محتوى.

وأضافت الداخلية أنه بمواجهة السائحتين، اعترفتا بارتكاب الواقعة وتصوير تلك المقاطع ونشرها على صفحتيهما بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.